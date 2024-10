Produção industrial de SP registra nova queda - Reprodução

Publicado 08/10/2024 11:58

A queda de 1,0% na produção da indústria de São Paulo, em agosto ante julho, exerceu a maior influência negativa sobre a média global da indústria nacional no período. A produção industrial brasileira teve ligeira alta de 0,1% em agosto ante julho. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A retração da produção paulista foi o segundo mês consecutivo de resultados negativos, período em que acumulou uma perda de 2,4%

"Os setores de derivados do petróleo; e máquinas, aparelhos e materiais elétricos foram os que mais influenciaram a dinâmica da indústria do Estado. Esse resultado deixa a indústria paulista 0,6% acima do seu patamar pré-pandemia e 22,1% abaixo do seu nível mais alto, alcançado em março de 2011", afirmou Bernardo Almeida, técnico responsável pela pesquisa do IBGE, em nota oficial.

Na passagem de julho para agosto, a produção industrial registrou crescimento em apenas cinco dos 15 locais investigados. Segundo Almeida, a melhora no mercado de trabalho, com queda na taxa de desemprego e aumento da renda, elevou o poder de compra das famílias, contribuindo para manter a indústria em território positivo em agosto.

"No entanto, fatores como a alta taxa de juros reduzem os efeitos positivos do bom momento do mercado de trabalho. Houve ainda um espalhamento de atividades no campo negativo, o que serve de alerta em relação à atividade industrial nos próximos meses", justificou o pesquisador do IBGE.