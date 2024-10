Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da SilvaReprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 08/10/2024 13:27

O presidente da República, Luiz Inácio Lula, disse nesta terça-feira, 8, para uma plateia de empresários do agronegócio e dos combustíveis renováveis, que a taxa de juros está alta, mas cairá. A fala do presidente foi ao mesmo tempo em que seu indicado para presidir o Banco Central, Gabriel Galípolo, é sabatinado no Senado, em um passo necessário para assumir o cargo.

Lula se disse satisfeito pelos resultados de seu governo na economia, como a expectativa do PIB de 3,5% neste ano.

E afirmou: "Estou muito feliz porque a economia está razoável, a taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela haverá de ceder, nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário."

Lula disse que há "pouquíssimos" países com a estabilidade e o crescimento do Brasil. Declarou que não se pode fazer dívida se não houver como pagar. Também disse que nunca um presidente da República havia convidado as agências de classificação de risco para conversar, como ele fez em Nova York. Pouco depois, a Moodys melhorou a nota do Brasil.

O presidente também afirmou que o Brasil fará uma revolução energética, e que não há no mundo ninguém capaz de competir com o País na área de combustíveis sustentáveis. Além disso, o petista afirmou que a União Europeia quer discutir restrições no acordo de comércio usando as queimadas que atingiram diversas partes do Brasil como justificativa.

"Todos vocês sabem que a União Europeia está ameaçando a gente que vai colocar queimada na mesa de negociação, e estamos dizendo 'não coloque porque estamos preservando mais do que vocês em qualquer outro momento da história'", disse o presidente da República.