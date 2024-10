Gol lança nova modalidade de pagamento de passagens aéreas - Gol/Divulgação

Publicado 15/10/2024 13:16 | Atualizado 15/10/2024 13:16

A Gol anunciou uma novidade que promete facilitar a vida de seus Clientes. Agora, os passageiros podem adquirir passagens aéreas utilizando a antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Essa nova opção de pagamento é fruto de uma parceria entre a a companhia aérea e o Banco Digio, banco digital do Bradesco. O pagamento do bilhete será feito com o valor disponível para a antecipação. Vale lembrar que a facilidade é exclusiva para compras no site da empresa.

Com essa nova modalidade, Clientes com saldo no FGTS podem antecipar até dez anos do saque-aniversário para adquirir passagens aéreas, tornando o sonho da viagem mais próximo. O valor disponível na conta do fundo deve ser superior a R$ 300, e a compra deve ser realizada com antecedência mínima de quatro dias da data da viagem.