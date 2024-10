Para os próximos 3 anos, a expectativa de inflação subiu de 2,5% em agosto para 2,7% em setembro - AFP

Publicado 15/10/2024 12:45 | Atualizado 15/10/2024 12:47

As expectativas dos consumidores nos Estados Unidos permaneceram inalteradas para o curto prazo em setembro, em 3% para o horizonte de 1 ano. Já para os próximos 3 anos, a expectativa subiu de 2,5% em agosto para 2,7% em setembro; e para 5 anos subiu de 2,8% para 2,9% na mesma comparação, de acordo com pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York.

Já para o mercado de trabalho, os consumidores agora esperam um avanço de salários em 2,8% ao ano, abaixo dos 2,9% vistos no mês anterior.

Enquanto isso, o crescimento mediano esperado na renda familiar caiu 0,1 ponto porcentual na comparação mensal, para 3,0%.