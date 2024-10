Comer fora ficou mais caro, de acordo com os dados divulgados pela ANR - Divulgação

Publicado 22/10/2024 13:44

O mês de setembro foi o 34º mês consecutivo de alta na inflação da alimentação fora do lar no país. Isso é o que indica a análise elaborada pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e a consultoria Future Tank, sobre os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo revelou um aumento de 0,34% na inflação, refletindo um impacto contínuo nos preços de restaurantes e bares no Brasil.

Segundo o levantamento, quase todos os produtos ofertados pelos restaurantes registraram alta de preços em setembro. Os principais aumentos estão no sorvete (+1,66%) e em bebidas alcoólicas (+1,19%). No acumulado do ano até setembro, a alimentação fora do domicílio subiu 3,46%, ligeiramente acima da inflação geral brasileira, que foi de 3,31% no período.

O levantamento também destaca que, embora a inflação tenha sido registrada em quase todas as regiões, a Bahia foi a única unidade da federação a apresentar deflação em setembro, com uma redução de -0,19% nos preços. Entre os estados com maiores aumentos, Paraná (+0,81%), Maranhão (+0,73%) e Sergipe (+0,67%) lideraram as variações mensais.

Análise dos preços em 2024

No acumulado do ano até setembro, todos os estados pesquisados apresentaram inflação no setor de alimentação fora do domicílio. O Distrito Federal teve a maior alta, com aumento de 5,74% nos preços, enquanto o Maranhão registrou a menor variação (-2,29%).

Entre os itens com maiores variações de preços, o tradicional cafezinho registrou a maior alta no acumulado do ano, com um aumento de 7,29%. Por outro lado, o vinho foi o único produto a apresentar queda de preços, com deflação acumulada de -5,24%.

Os dados reforçam o cenário desafiador enfrentado pelo setor de alimentação fora do domicílio, que além de lidar com a pressão inflacionária, busca estratégias para sustentar o crescimento e manter a competitividade.

"Vamos continuar monitorando as tendências e fornecendo análises que auxiliem empresários do setor a planejar suas operações de maneira eficiente em meio a um ambiente econômico desafiador. Nosso objetivo é oferecer informações que permitam que os restaurantes se adaptem às oscilações de mercado, mantendo a competitividade, garantindo a sustentabilidade dos negócios e proporcionando um serviço de qualidade aos consumidores", afirma Fernando Blower, diretor-executivo da ANR.