ABVE projeta encerrar 2024 com a venda de 160 mil veículos elétricosPixabay

Publicado 22/10/2024 17:25

O presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), Ricardo Bastos, afirmou nesta terça-feira, 22, que os 150 mil veículos eletrificados previstos para serem comercializados ao longo de 2024 devem ser atingidos já no próximo mês. “Nossa expectativa, agora, é de atingir um volume de vendas superior a 160 mil unidades até o final de dezembro”, disse o executivo. Esse volume representará um crescimento 70% sobre os 93.927 emplacamentos de 2023.

Bastos participou da cerimônia de abertura do E-Mob – Salão da Mobilidade Verde & Cidades Inteligentes e do C-MOVE – Congresso da Mobilidade Verde e Veículos Elétricos, dos quais a ABVE é parceira institucional estratégica.

O Salão da Mobilidade Verde & Cidades Inteligentes (E-Mob) abriu suas portas hoje apresentando inovações no mercado de veículos elétricos e híbridos, baterias, soluções de recarga e infraestrutura. Com uma programação que vai até quinta-feira, 24, o evento reflete o avanço crescente do mercado de mobilidade verde no Brasil e no mundo.

Este ano, o evento ganha ainda mais relevância com a participação de grandes marcas como GWM, BYD, BorgWarner, Moura, Brasol, WEG, Teld, Keysight, Marcopolo, Eletra, Caio, Clamper, BenLG, Yala, Autel, Siemens, Concept e Livoltek, que trazem novidades que vão desde baterias e carregadores até soluções avançadas de mobilidade elétrica e micromobilidade.