Campos Neto diz que a desinflação tem perdido forçaWilson Dias/Agência Brasil

Publicado 24/10/2024 19:02

Brasília - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi escolhido "presidente de banco central do ano" pela revista LatinFinance. Campos Neto é o primeiro banqueiro central a receber a honraria por três anos consecutivos.

"Roberto Campos Neto trouxe credibilidade ao Banco Central durante seus cinco anos no leme; a sua abordagem consistente à política monetária, enquanto isso, também ajudou a injetar vitalidade nos mercados financeiros do Brasil", diz a revista.

Em entrevista à LatinFinance, o presidente do BC destacou a atuação com autonomia do BC. Ele admitiu que a desinflação tem perdido força e afirmou que a decisão de voltar a aumentar a Selic vai levar a juros de longo prazo menores, em meio ao aumento do prêmio de risco na curva.