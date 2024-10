Uso do celular para compras on-line cresce no Brasil - Reprodução

Publicado 25/10/2024 16:47

A Mobmio, plataforma de performance mobile, estima que as compras via smartphones aumentaram 17% no Brasil durante o primeiro semestre de 2024, superando o crescimento global de 15%. Os especialistas analisaram mais de 26 milhões de pedidos, incluindo mais de 500 mil no Brasil. O ticket médio das compras dos brasileiros subiu de R$ 36,10 para R$ 37,30, e o ticket médio global subiu de US$ 25,5 para US$ 28,7.

No m-Commerce brasileiro — venda por meio de dispositivos móveis —, a categoria de Eletrônicos foi a mais comprada via smartphones, representando mais de 28% das vendas móveis em 2024, embora tenha diminuído em relação a 2023, quando representava 32%. O setor de Moda veio em seguida, com 20,5% dos pedidos, registrando um crescimento significativo em relação ao primeiro semestre de 2023, quando roupas, calçados e acessórios correspondiam a menos de 15% das vendas móveis.

Outras categorias populares entre os brasileiros incluem produtos para casa e jardim (9%), brinquedos e itens de hobby (7,1%), produtos de beleza e saúde (6,8%) e artigos esportivos (5,2%). Também são comuns as compras de produtos infantis (4,6%) e peças e acessórios automotivos (4,5%). As categorias que mais cresceram em vendas móveis no primeiro semestre de 2024 foram roupas femininas (+35%), brinquedos (+22%) e produtos para casa (+21%).