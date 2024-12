Reunião entre Lula e os empresários foi realizada na manhã desta terça-feira na sede do governo - AFP

Publicado 03/12/2024 16:11

O presidente-executivo da Iberdrola, Ignácio Galán, e o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, disseram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que haverá investimento de R$ 40 bilhões no Brasil entre 2024 e 2028. Os investimentos devem ser feitos por meio da Neonergia, subsidiária da empresa espanhola no País.

A informação foi divulgada em nota pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. A reunião entre Lula e os empresários foi realizada na manhã desta terça-feira na sede do governo. Também participaram os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).