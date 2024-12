Presidente Lula discursou na inauguração do Projeto Cerrado - Reprodução

Publicado 05/12/2024 13:40

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira (5), que o Brasil tende a crescer 3,5%, podendo chegar a 4%. Ele citou feitos de seu governo no ano de 2010 e afirmou: "Vamos entregar outra vez economia crescendo, povo consumindo e o mercado reclamando."

Ele disse ainda que as falas de que o agronegócio não aprecia sua gestão tem razões outras que não a falta de recursos para o setor: "Não gostam de mim por outras coisas. Pode ser pela cor da minha pele, pela minha origem, mas não por falta de dinheiro. O agronegócio nunca recebeu tanto dinheiro quanto no meu governo É só olhar o que está acontecendo na agricultura familiar."

Lula também afirmou que "o dinheiro tem que circular na mão de todos; se não, fica no banco para especulação".

O presidente participou da inauguração do Projeto Cerrado, maior linha única de produção de celulose do mundo, que pertence à Suzano, que investiu R$ 22,2 bilhões na unidade: R$ 15,9 bilhões no complexo industrial e R$ 6,3 bilhões relativos a investimentos florestais, logísticos e outros.