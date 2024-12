Há opções de cruzeiros com duração que varia de dois a oito dias - Divulgação

Há opções de cruzeiros com duração que varia de dois a oito diasDivulgação

Publicado 08/12/2024 05:00

Com a proximidade das festas de fim de ano e das férias escolares, muitas pessoas elegem os cruzeiros como principal opção de turismo neste período. O segmento de viagens náuticas vive um momento de expansão acelerada, superando de vez as dificuldades enfrentadas logo após a pandemia de Covid-19. A MSC Cruzeiros, que tem o Brasil como o seu principal mercado no Hemisfério Sul, aposta firme no crescimento de suas operações no País e oferece um leque de opções para quem busca desde viagens curtas até aqueles que querem relaxar por mais tempo a bordo de navios.

A temporada de cruzeiros teve início no início de novembro e se estenderá até abril. A MSC tem pacotes cujos preços promocionais das cabines variam de R$ 641 (uma noite) a R$ 3.550 (sete noites) para destinos nacionais. Com isso, a empresa busca ampliar o seu portfólio de produtos e atrair um maior número de turistas. Os cinco transatlânticos em operação no País proporcionarão a oferta de 210 mil cabines na temporada.

Um dos principais atrativos dos cruzeiros se refere à junção de hospedagem, alimentação, passeios e variadas opções de lazer para todos os gostos e idades em um só espaço. Quem viaja em família tem a possibilidade de atividades para as crianças, programas românticos para os casais, parques aquáticos, shows e compras. São restaurantes de categoria internacional, bares, lounges, shopping center, spa, teatro, pista de boliche, cassino, discoteca, toboágua, piscinas e serviços de hotelaria — tudo pensado para deixar o turista à vontade para aproveitar o período de descanso.

O turista pode montar o seu pacote de acordo com o orçamento disponível. As opções básicas incluem a hospedagem e a alimentação com bebidas não alcoólicas, além de acesso aos shows. Mas há ainda pacotes com suítes de luxo com hidromassagem privativa, além de serviços especiais como massagem, cabeleireiro, barbeiro e restaurantes de cozinha internacional, entre outros.

Quem não conhece um navio de cruzeiro se impressiona com as dimensões da embarcação. O MSC Seaview, o primeiro a chegar ao País nesta temporada, é uma cidade flutuante. O gigante tem 323 metros de comprimento, 74 de altura e 41 de largura, com peso bruto de 154 mil toneladas. Sua capacidade é de 5.300 passageiros.

Já o MSC Grandiosa, o maior navio de cruzeiro a operar no Brasil nesta temporada, pode receber 6.300 passageiros em seus 331 metros de comprimento, 75 de altura e 43 de largura. Além das atrações de um transatlântico, o Grandiosa oferece aos viajantes a oportunidade de aproveitar um simulador de Fórmula 1.

A professora Katiane Lima, de 43 anos, fará pela primeira vez uma viagem de cruzeiro. O pacote foi um presente de aniversário dado pelo marido. Ela viajará em janeiro para o Nordeste. Katiane diz que está ansiosa para conhecer um navio.

“Meus pais sempre fazem cruzeiros e elogiam tudo, desde a qualidade das cabines até as opções de lazer. Meu marido decidiu me fazer uma surpresa e comprou o pacote como presente para o meu aniversário, que é em janeiro. Vamos só nós dois, sem filhos. Quero aproveitar tudo. Serão sete dias longe de preocupações, compromissos, cuidados com a casa”, prevê.

Katiane explica que tinha receio de viajar de navio. Para driblar o medo, ela pesquisou sobre a segurança das embarcações e ouviu os relatos de pessoas que já fizeram cruzeiros.

“Tenho amigas que já fizeram cruzeiros e disseram que a viagem é muito tranquila, que o barco não balança. Meu pai ficava pegando no meu pé, falando que a viagem é mais segura que a de avião, que eu precisava perder esse medo bobo. Pesquisei na internet e vi que era besteira minha. Só vi relatos positivos e me animei”, conta.

Já o gerente de vendas Pedro Siqueira pesquisa preços para decidir qual cruzeiro fará em fevereiro. A ideia é uma viagem de sete dias, acompanhado da mulher e das duas filhas. Segundo ele, uma semana no mar vai sair mais barato que montar um pacote com passagens aéreas e hotel.

“Estou fazendo as contas. Fevereiro é alta temporada. As passagens aéreas estão caras, mesmo comprando com antecedência. Além disso, tem a questão do hotel e da alimentação. No cruzeiro, tudo está incluído. Tem ainda o fator segurança. Como vou com as minhas duas filhas adolescentes, fico mais tranquilo. Elas estarão sempre por perto, e eu de olho”, brinca.

Opções de pacotes

Para quem pretende aproveitar as férias a bordo de um cruzeiro, não faltam opções. Ainda há cabines disponíveis para viagens em dezembro. Veja algumas dicas para as férias, com opções de destinos nacionais e internacionais. Os valores são cobrados por pessoa.

Destino: Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este (9 dias e 8 noites).

Saída: 20 de dezembro.

Preço: 12 x R$ 469.

Destino: Búzios (3 noites).

Saída: 5 de janeiro.

Preço: 12 x R$ 202,92.

Destino: Ilhabela (7 dias e 6 noites)

Saída: 24 de fevereiro.

Preço: 12 x 209.

Destino: Santos (2 dias e 1 noite)

Saída: 9 de março.

Preço: 12 x R$ 46

Destino: Roma (18 noites).

Saída: 9 de março.

Preço: 12 x R$ 521,25

Destino: Barcelona (15 noites)

Saída: 9 de março.

Preço: 12 x R$ 505,75

* Os valores foram consultados em 5 de dezembro.