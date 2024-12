Lojas da Enel terão horário especial de funcionamento no sábado - Foto Divulgação

Publicado 11/12/2024 13:50

A Enel Distribuição Rio inicia uma campanha de fim de ano para ajudar seus clientes a regularizarem suas contas em atraso. A iniciativa, válida até o dia 31, oferece condições de negociação, como parcelamento em até sete vezes e entrada mínima a partir de 10% para débitos vencidos há mais de 60 dias.

Para facilitar o atendimento aos clientes, a distribuidora disponibilizará diversos canais de atendimento, incluindo lojas físicas que funcionarão em horário especial, das 8h às 12h, neste sábado, 14. Os clientes poderão contar com o atendimento presencial em Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis, Petrópolis, Magé e na unidade móvel na Avenida XV de Novembro, Praça São Salvador, em Campos dos Goytacazes.

Além das lojas físicas, as negociações podem ser realizadas por meio dos canais de atendimento da Enel, como site https://www.enel.com.br/pt , aplicativo Enel Rio disponível para iOS e nas lojas do Google Play, pelo WhatsApp Elena (21) 99601-9608 ou pela Central de Relacionamento 0800 28 00 120.

O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, evitando a suspensão do fornecimento de energia, principalmente agora no período em que as festas de final de ano se aproximam. “Com essa campanha, queremos oferecer aos nossos clientes a oportunidade de regularizar suas contas. Muitos clientes recebem o 13º salário neste período do ano e acreditamos que é uma oportunidade para quitar as dívidas e começar o novo ano com uma nova perspectiva”, afirma Ana Teresa Raposo, responsável pela área de mercado da Enel Rio.

Para participar, o cliente precisa ter, pelo menos, uma fatura vencida há, no mínimo, 61 dias. Além da conta de energia, o consumidor deverá apresentar sua documentação nos canais de atendimento. Quem já possui parcelamento vigente não pode participar da ação, válida até o dia 31 de dezembro.

Importante ressaltar que as condições de negociação variam de acordo com a situação de cada cliente e que a cobrança de encargos (IPCA + juros) e juros de parcelamento é aplicada aos débitos. Os valores serão incorporados dentro das próprias contas mensais de energia dos consumidores.