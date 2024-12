São Paulo tem o menor preço do GNV na Região Sudeste - Foto: Divulgação

Publicado 23/12/2024 15:54

A mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, revelou que o preço do GNV (Gás Natural Veicular) foi encontrado em média a R$ 4,76 na Região Sudeste no fechamento da primeira quinzena de dezembro, após alta de 0,21% ante o encerramento de novembro.

“O estado de Minas Gerais teve um aumento significativo durante o período. Nos postos de abastecimento mineiros, o preço do GNV subiu 11,22%, sendo comercializado a R$5,65 no fechamento de dezembro. O Espírito Santo foi o único estado do Sudeste a apresentar queda, de 3,62%, chegando ao preço médio de R$4,79”, destaca Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

São Paulo também apresentou alta no mesmo período, de 0,43%. Mesmo assim, com o GNV chegando a R$ 4,68 nos postos paulistas, o estado segue vendendo o gás mais barato da região. Já no Rio de Janeiro, o combustível, comercializado em média por R$ 4,80, se manteve estável em relação a novembro.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.