Economia

Sinta a magia do Natal no próximo sorteio da Mega Millions com prêmio de R$5,7 bilhões

Com um jackpot fabuloso de 944 milhões de dólares (mais de R$5,7 bilhões), o próximo sorteio da Mega Millions é mais do que uma oportunidade de ganhar; É uma ocasião para libertar os seus sonhos e compartilhar a magia do Natal com quem ama