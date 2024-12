A campanha de renegociação de dívidas ofereceu descontos de até 99% e parcelamentos de até 48 vezes - Reprodução

A campanha de renegociação de dívidas ofereceu descontos de até 99% e parcelamentos de até 48 vezesReprodução

Publicado 23/12/2024 18:21

A Recovery, empresa de compra e gestão de créditos inadimplentes no Brasil, alcançou a marca de mais de 1.5 milhão de acordos de dívidas fechados entre 15 de outubro e 20 de dezembro, graças ao Mega Feirão do Nome Limpo que a empresa realizou. Mais de 1.1 milhão de brasileiros participaram da ação, visando ter o nome limpo antes de virar o ano.

O resultado representa um aumento de 38% no volume de acordos de renegociação fechados neste período, no comparativo com o trimestre anterior (julho, agosto e setembro). A campanha ofereceu descontos de até 99% e parcelamentos de até 48 vezes, com valor mínimo de R$ 50 por parcela, para os consumidores com dívidas em aberto.

A ação foi direcionada a clientes com dívidas que estão sob gestão da Recovery, mas que originalmente foram feitas em bancos, financeiras, varejistas e em empresas de diferentes setores.

Atualmente, a empresa é responsável pela gestão de dívidas de mais de 31 milhões de brasileiros, sendo metade delas decorrente de dívidas em cartão de crédito.

“O número de acordos é maior do que o de pessoas que renegociaram porque alguns clientes fizeram mais de um acordo. Estamos planejando repetir a iniciativa no primeiro semestre de 2025, pois nosso objetivo é oferecer descontos realmente atrativos e parcelas que caibam no orçamento das pessoas. Queremos ajudar os brasileiros a sair da negativação do CPF, situação que incomoda mais de 72 milhões de pessoas no país (dados Serasa)”, afirma Camila Poltronieri Flaquer, Head de Cobrança Digital e Marketing da Recovery.