Setor de franquias emprega quase 1,7 milhão de pessoas no Brasil - Reprodução

Setor de franquias emprega quase 1,7 milhão de pessoas no BrasilReprodução

Publicado 23/12/2024 20:07

O mercado de franquias no Brasil superou as expectativas, e segundo a mais recente pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o desempenho do setor foi alavancado pelo resultado no 3º trimestre de 2024, no qual o setor registrou um crescimento no faturamento de 12,1% comparado a igual período do ano passado. A receita passou de R$ 62,676 bilhões para R$ 70,231 bilhões. Em 12 meses, a variação foi de 14,4%, passando de R$ 231,584 bilhões para R$ 264,874 bilhões.

No Rio de Janeiro, o setor mantém a mesma trajetória e aponta um crescimento de 9,9 % no faturamento, consolidando-se como um polo atrativo para investimentos nesse modelo de negócio. A receita somou mais de R$ 6 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Já em número de unidades de franquia, o Estado já totaliza 18.386 operações.

Os segmentos que mais se destacaram no Estado foram de Limpeza e Conservação (31,1%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (17,7%) e Alimentação – Comércio e Distribuição (15,5%). Isso demonstra a diversidade e a versatilidade do franchising e sinaliza que essa alta está ligada ao cenário econômico, puxada pelos segmentos de serviços e turismo na capital carioca.

A ABF atribui este desempenho ao aumento das vendas no varejo, beneficiado, por exemplo, pelo Dia das Crianças; a alta de 1,0% do setor de Serviços em setembro (IBGE) e da capacidade instalada da indústria, que atingiu seu melhor nível; e o crescimento mais disseminado nos diversos setores da economia, exemplificado no consumo de bens duráveis, tais como imóveis.

Tradicional porta de entrada para o mercado de trabalho, o setor de franquias no Brasil totalizou 1,691 milhão de pessoas empregadas diretamente neste terceiro trimestre, ante 1,644 milhão no mesmo período do ano anterior, o que equivale a uma alta de 2,9% no número de empregos diretos gerados pelo franchising nos meses analisados. No Rio de Janeiro, esse número se manteve praticamente estável, com um leve crescimento de 0,5%, o que representa mais de 162 mil empregos em todo o Estado.

Segundo o presidente da ABF Rio, Clodoaldo Nascimento, o mercado de franquias vem em um crescimento acelerado, tanto na capital quanto no interior do Estado. "Esse movimento reflete não apenas a vitalidade econômica da nossa região, mas também a resposta positiva dos consumidores às marcas e modelos de negócios oferecidos pelas franquias. Estamos comprometidos em continuar apoiando esse crescimento, promovendo um ambiente empresarial favorável e incentivando a expansão de oportunidades em todo o Rio de Janeiro, tanto nos centros urbanos quanto nas comunidades do interior”, ressalta o executivo.