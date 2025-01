Robótica é um dos cursos oferecidos nos Espaços da Juventude - Marcos Porto/Agencia O Dia

Robótica é um dos cursos oferecidos nos Espaços da JuventudeMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 27/01/2025 11:50

Imergir no mundo da robótica e aprender como realizar a integração de robôs em rede com outros sistemas de automação. Estudar prototipagem e o funcionamento do processo de produção aditiva por meio das impressoras 3D, suas variáveis e diferentes aplicações nas áreas de desenvolvimento de produtos. É isso que os alunos que forem selecionados nas vagas dos cursos de Robótica e Impressão 3D dos Espaços da Juventude aprenderão nas aulas que começam em fevereiro e estão com inscrições abertas até sexta-feira, 31.

Estão disponíveis 3,5 mil vagas, sendo 500 para cada unidade, e o formulário pode ser acessado por meio das redes sociais da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio): www.instagram.com/juvrio . Os cursos serão realizados nos bairros Estácio, Madureira, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande.

As aulas serão ministradas de 4 a 28 de fevereiro. Com professores qualificados e material didático exclusivo, os Espaços da Juventude também oferecem aulas de Inteligência Artificial, Informática para Negócios, Design de Games, Operador de Drone, Indústria Avançada, Indústria do Som (DJ), Programação Móvel e Mídias Mídias Digitais, ao longo de todo o ano.

Onde estudar

- Estácio: Praça Roberto Campos, na saída do metrô;

- Cidade de Deus: Rua Daniel s/nº (referência: próximo à Fundação Leão XIII);

- Vigário Geral: Estrada do Vigário Geral s/nº - Praça Elba;

- Vargem Pequena: Estrada dos Bandeirantes s/nº, Av. A (referência: Praça Veluza Bispo);

- Madureira: Avenida Ministro Edgard Romero 502, em frente ao BRT Otaviano;

- Jacarezinho: Avenida Dom Hélder Câmara 1.801;

- Campo Grande: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste.