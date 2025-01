O salário para professor e supervisor educacional na Faetec é de R$ 3.591,60 - Divulgação/ PGE RJ

O salário para professor e supervisor educacional na Faetec é de R$ 3.591,60 Divulgação/ PGE RJ

Publicado 27/01/2025 11:17

O governador Cláudio Castro autorizou a contratação de 904 professores e instrutores temporários para atuarem na Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). O Decreto foi publicado no Diário Oficial de quinta-feira, 23. O reforço nas salas de aula visa suprir a demanda por professores e instrutores para atuação nos cursos de Qualificação Profissional oferecidos pela rede.

As vagas são para professor (557 vagas), professor supervisor educacional (81 vagas) e instrutor para as disciplinas profissionalizantes (266 vagas). A carga horária será de 40 horas semanais para os três cargos e a remuneração será de R$ 2.565,46 para instrutores e R$ 3.591,60 para professor e supervisor educacional.

O decreto prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e indígenas, e 10% para candidatos com hipossuficiência econômica. As contratações serão por meio de processo seletivo simplificado, pelo prazo máximo e improrrogável de dois anos. Os interessados em participar do processo devem ficar atentos à publicação do edital, ainda a ser divulgado, no site da instituição