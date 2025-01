Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Divulgação

Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoDivulgação

Publicado 27/01/2025 18:15

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 12.821 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab





A maioria das vagas de emprego está localizada na região Metropolitana, onde há oportunidades com salários de até R$ 6 mil, tais como as de administrador de recursos humanos, auxiliar técnico de eletrônica, cozinheiro, maitre e motorista de ônibus. Todas elas exigem experiência anterior comprovada. Para Pessoas com Deficiência (PcD), são oferecidas 142 vagas, entre elas as de auxiliar de depósito, conferente de carga e descarga, auxiliar de limpeza e operador de caixa.



Na região do Médio Paraíba foram captadas 17 vagas, distribuídas nas cidades de Valença, Volta Redonda e Barra Mansa. Existem oportunidades para pedreiro, camareira de hotel, pintor e zelador, entre outras. Os salários variam de um a dois mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.036). Já as 116 vagas da região Serrana, como auxiliar de linha de produção, faxineiro, copeiro, padeiro, servente de obras e jardineiro, estão concentradas na cidade de Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea, e requerem experiência.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site O Estado começa a última semana de janeiro com a oferta de 1.565 vagas de emprego para a população fluminense, por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).A maioria das vagas de emprego está localizada na região Metropolitana, onde há oportunidades com salários de até R$ 6 mil, tais como as de administrador de recursos humanos, auxiliar técnico de eletrônica, cozinheiro, maitre e motorista de ônibus. Todas elas exigem experiência anterior comprovada. Para Pessoas com Deficiência (PcD), são oferecidas 142 vagas, entre elas as de auxiliar de depósito, conferente de carga e descarga, auxiliar de limpeza e operador de caixa.Na região do Médio Paraíba foram captadas 17 vagas, distribuídas nas cidades de Valença, Volta Redonda e Barra Mansa. Existem oportunidades para pedreiro, camareira de hotel, pintor e zelador, entre outras. Os salários variam de um a dois mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.036). Já as 116 vagas da região Serrana, como auxiliar de linha de produção, faxineiro, copeiro, padeiro, servente de obras e jardineiro, estão concentradas na cidade de Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea, e requerem experiência.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho/

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 1.740 postos de trabalho na cidade. No total, 52 são para pizzaiolo na Penha, Barra da Tijuca e em bairros da Zona Sul. Em 40 delas, não é preciso ter experiência, mas é necessário ter Ensino Fundamental, mesmo que incompleto. Nas outras 12 oportunidades, na Penha, os candidatos precisam ter Ensino Médio completo e seis meses de experiência.



Há dez vagas abertas para churrasqueiro, também na Penha. Neste caso, é necessário ter Ensino Médio completo e seis meses de experiência. E tem 12 oportunidades para açougueiros em Botafogo, Copacabana, Maracanã, Guadalupe, Vila da Penha, Realengo e Taquara.



Também há 45 oportunidades para fiscal de prevenção de perdas (que faz monitoramento de pessoas e fiscalizações de processos, com o objetivo de prevenir a perda de produtos) nas zonas Norte e Oeste. Além dessas, estão em aberto vagas para pedreiro (42), auxiliar de serviços gerais/ajudante de obras (38), mecânico (15), entre muitas outras.

Na lista, há ainda vagas para advogados (20); coordenadores de mídia (10) e costureiras (10). Para pessoas com deficiência, são 524 oportunidades em diferentes bairros da cidade.



Também há oportunidades para alunos das graduações em Pedagogia (12); Técnico em Informática (12); Ciências Contábeis (6); Produção Fonográfica (5); Administração (4); Ciência da Computação (4); Marketing (3); Tecnologia da Informação (3); Nutrição (2); Enfermagem (2); Letras/Português/Inglês (2); técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Eletrônica (1); Gestão de Recursos Humanos (1); Assistente Contábil (1); Fisioterapia (1); Química/Química Industrial (1); Publicidade (1) e Direito (1).

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1358 oportunidades de estágio, sendo 711 para ensino superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, são 26 oportunidades nos setores de Administração (14), Contabilidade (2), Direito (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (3), Pedagogia (3), Serviço Social (1), e Turismo/Lazer (1).

Em Campos, são dez vagas em Administração (3), Direito (1), Elétrica-Eletrônica (1), Informática (1), e Pedagogia (4).

Em Duque de Caxias, são 20 oportunidades nos setores de Administração (7), Comunicação (1), Construção Civil (3), Contabilidade (2), Direito (1), Marketing (1), e Pedagogia (5).

Em Macaé, são 23 vagas em Administração (16), Construção Civil (1), Esportes (1), Gastronomia (1), Letras (1), Pedagogia (1), Psicologia (1), e Química (1).

Em Niterói, são 24 oportunidades nos setores de Administração (13), Comércio Exterior (1), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Direito (2), Elétrica-Eletrônica (2), Marketing (1), e Turismo/Lazer (1).

Em Nova Friburgo, são nove vagas em Administração (3), Comunicação (1), Construção Civil (1), Informática (1), Marketing (1), e Pedagogia (2).

Em Nova Iguaçu, são 12 oportunidades nos setores de Administração (6), Farmácia (1), Informática (2), e Pedagogia (3).

No Rio de Janeiro, são 526 oportunidades em Administração (179), Arquitetura e Urbanismo (7), Arquivologia (1), Artes (1), Biblioteconomia (4), Biologia (1), Comércio Exterior (2), Comunicação (13), Construção Civil (20), Contabilidade (23), Design (10), Direito (81), Economia (1), Elétrica-Eletrônica (11), Engenharia de Produção (6), Esportes (4), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Fonoaudiologia (1), Gastronomia (13), Indústria (1), Informática (15), Letras (2), Marketing (14), Meio Ambiente (3), Nutrição (2), Pedagogia (97), Produção Mecânica (4), Psicologia (2), Química (1), Secretariado (1), e Turismo/Lazer (4).

Em Teresópolis, são cinco vagas em Administração (3), Comunicação (1), e Pedagogia (1).

Em Petrópolis, são 35 oportunidades em Administração (15), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (2), Pedagogia (13), e Produção Mecânica (1).

Em Três Rios, é uma vaga nos setores de Administração (1) e Engenharia de Produção (1).

Em Resende, são 20 oportunidades nos setores de Administração (5), Comunicação (1), Direito (3), Marketing (1), Produção Mecânica (2), e Serviço Social (8).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 647 vagas.

Em Barra Mansa, são 56 vagas, sendo 29 para Aprendiz, 23 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e três para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Campos, são quatro oportunidades para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são 44 vagas, sendo 21 para Aprendiz, dez vagas para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração, quatro para Técnico em Indústria, quatro para Técnico em Informática e uma para Técnico em Segurança.

Em Macaé, são 50 oportunidades, sendo 37 para Aprendiz, dez para Ensino Médio, duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica.

Em Niterói, são 63 vagas, sendo 37 para Aprendiz, 21 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e três para Técnico em Enfermagem.

Em Nova Friburgo, são nove vagas, sendo cinco para Aprendiz, três para Ensino Médio e uma para Técnico em Pedagogia.

Em Nova Iguaçu, são 24 vagas, sendo 15 para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Enfermagem e uma para Técnico em Mecânica.

Em Petrópolis, são 36 vagas, sendo 28 para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Informática.

Em Resende, são sete vagas, sendo seis vagas para Aprendiz e uma vaga para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 352 oportunidades, sendo 220 para Aprendiz, 89 para Ensino Médio, 23 para Técnico em Administração, 11 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Enfermagem, cinco para Técnico em Indústria, duas para Técnico em Informática, uma para Técnico em Segurança e uma para Técnico em Telecomunicações.

Em Três Rios, é oferecida uma vaga para Aprendiz.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 763 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (70), ciências contábeis (30) e economia (3). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 73 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 50 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 150 vagas. Sendo técnico em administração (53) e técnico em mecânica (9). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (7) e superior (5).





Arteris Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br . Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( contato@mudes.org.br ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.





Os interessados devem acessar o A Arteris, uma das gestoras de rodovias do país, está em busca de profissionais que desejam atuar no atendimento e desenvolvimento do setor de infraestrutura na rodoviária em Niterói e em Casimiro de Abreu. As vagas são para Aprendiz Administrativo, Técnico de Sistemas, Operador de Guincho e Técnico de Manutenção (I).Os interessados devem acessar o site oficial da concessionária , clicar na aba superior "Trabalhe Conosco" e, em seguida, "Confira nossas vagas".

Entre os benefícios estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros e plano de carreira.

Vivo

A Vivo, uma das maiores operadoras de telefonia celular do Brasil, está com mais de 63 vagas abertas no Estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades são para atuação em áreas como atendimento ao cliente, comercial, lojas, tecnologia, programas de jovens talentos, entre outras. A companhia procura profissionais com habilidade de adaptação, curiosidade e empatia e que sejam motivados à geração e experimentação de ideias.



Além do salário, também há benefícios como vale-refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, benefício academia, benefício farmácia e reembolso educação.

Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como day off de aniversário, smartphone com plano de voz e dados ilimitados, auxílio creche/babá, oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos.

Portal Sólides





As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, modelos de trabalho (presencial, híbrido e remoto) e senioridades, além de também serem ofertadas vagas afirmativas. Os interessados encontram as vagas Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), disponibiliza mais de duas mil oportunidades de emprego no Rio de Janeiro e cidades da região metropolitana. As vagas são de diversas empresas parceiras da Sólides.As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, modelos de trabalho (presencial, híbrido e remoto) e senioridades, além de também serem ofertadas vagas afirmativas. Os interessados encontram as vagas acessando o site

Iguá





Além do salário, também há benefícios como plano de saúde, vale alimentação, seguro de vida e rede de descontos com parceiros. A Iguá, concessionária de saneamento que atende a 19 bairros na Zona Oeste do Rio de Janeiro e aos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, no Sul Fluminense, está com oportunidades de trabalho abertas para profissionais de níveis superior, técnico e médio. São 17 vagas para a operação da concessionária na capital e uma vaga para trabalhar no Sul Fluminense. Há também posições afirmativas para pessoas com deficiência. Os interessados devem se candidatar pela internet Além do salário, também há benefícios como plano de saúde, vale alimentação, seguro de vida e rede de descontos com parceiros.

São oferecidas oportunidades para funções de: Analista de Engenharia PL; Banco de Talentos – Auxiliar de Laboratório; Pessoa Agente de Combate a Perdas; Pessoa Analista de Combate de Perdas; Pessoa Analista de Negócio e Gestão; Pessoa Assistente de Recursos Humanos - Vaga Afirmativa para Pessoa com Deficiência (PCD); Pessoa Auxiliar de Operação de Água; Pessoa Auxiliar de Operação Esgoto; Pessoa Auxiliar Operação Água; Pessoa Encarregada de Redes Água; Pessoa Engenheira de Capex (Infraestrutura); Pessoa Gerente Eletromecânico; Pessoa Jovem Aprendiz; Pessoa Jovem Aprendiz - Responsabilidade Social; Pessoa Operadora de CCO; Pessoa Supervisora Operacional; Pessoa Técnico Segurança do Trabalho; Pessoa Fiscal de Obras.

Catho





Para analista, os setores incluem: fiscal, contábil, financeiro, comercial, administrativo, recursos humanos, marketing, entre outros. Já para a saúde, as vagas são para atuação como enfermagem, fisioterapia, estética corporal, nutrição, psicologia, entre outras. O portal de empregos Catho está com cinco mil vagas disponíveis no Rio de Janeiro. Ao todo, são três mil vagas para analista em diversas áreas de atuação em todo o estado e duas mil para a área da saúde . Os interessados devem se candidatar pela internet.Para analista, os setores incluem: fiscal, contábil, financeiro, comercial, administrativo, recursos humanos, marketing, entre outros. Já para a saúde, as vagas são para atuação como enfermagem, fisioterapia, estética corporal, nutrição, psicologia, entre outras.

Além disso, através dos filtros disponíveis, os candidatos podem selecionar o modelo de trabalho entre CLT, PJ e temporário, salário, distância e modalidade (presencial, híbrido e remoto).



Entre os benefícios, estão pacotes com Vale Refeição, Vale Transporte, Assistência Médica e Odontológica e Participação nos Lucros, a depender da empresa contratante.

Grupo Zelo

O Grupo Zelo, empresa de serviços funerários, está com duas oportunidades de emprego em Niterói e no Rio de Janeiro. As oportunidades são para trabalhar como vendedor e vendedor externo. Os interessados devem se candidatar pela internet

As contratações seguem o regime CLT e entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, entre outros.

Rede Cidadã

A Rede Cidadã anuncia a abertura de 54 vagas para o programa Jovem Aprendiz, com oportunidades distribuídas em setores como administração, comércio, alimentação, logística e telemarketing. Os interessados devem se candidatar plea internet

As vagas são destinadas a jovens de 16 a 22 anos, especialmente em situação de vulnerabilidade social. A remuneração varia de R$ 700 a R$ 1.300, dependendo da quantidade de horas trabalhadas e região. O regime é de 5x2, sendo quatro dias de trabalho prático na empresa, um dia teórico na Rede Cidadã e dois de descanso.

Rede incluir

Através do Programa "Recrutar é Incluir", o Instituto Rede Incluir disponibiliza mais de 180 vagas para profissionais sem deficiência e com deficiência no estado do Rio de Janeiro. Do total, 60 são para Jovem Aprendiz.

As vagas estão distribuídas nos segmentos: Vendedor; Caixa; Estoquista; Jovem Aprendiz; Eletricista de Manutenção; Mecânico de Refrigeração; Bombeiro Hidráulico; Ajudante de Manutenção; Auxiliar de Serviços Gerais; Oficial de Manutenção; Atendimento de SAC; Auxiliar de Monitoramento; Auxiliar de Padaria; Auxiliar de Operações; e Auxiliar de Hortifrutis.

Os interessados, pessoas com Deficiência, devem se cadastrar no portal: www.divaga.com.br . Já pessoas sem deficiência, enviar currículo para contato@redeincluir.com.br

Foresea

A Foresea, empresa no setor de perfuração, está com 66 vagas abertas para oportunidades offshore e onshore e para o Programa Jovem Aprendiz 2025, com atuação no Rio de Janeiro e em Macaé.



Há 60 oportunidades offshore e onshore para candidatos de nível médio e superior em diversas áreas como TI, Administração e funções operacionais, como Plataformista, Sondador Cyber e Radio Operador. Já para o Programa de Jovem Aprendiz 2025, são seis vagas para jovens entre 18 e 21 anos, que desejam atuar em apoio às diversas áreas administrativas da empresa.

Os candidatos devem residir em Macaé ou Rio de Janeiro e possuir Ensino Médio completo. O programa tem duração máxima de 21 meses. As inscrições para todas as vagas podem ser feitas pela página de carreiras da Foresea no portal Gupy.