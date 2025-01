Alexandre Leite Lopes, presidente da Asserttem, aposta no aumento do número de contratos temporários - Divulgação

Alexandre Leite Lopes, presidente da Asserttem, aposta no aumento do número de contratos temporáriosDivulgação

Publicado 27/01/2025 13:42

Apesar de um cenário econômico desafiador, com inflação elevada, juros altos e a volatilidade do dólar, o trabalho temporário surpreendeu positivamente ao fechar o ano de 2024 com crescimento. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), ao longo dos meses, o total de contratos temporários chegou a 2,4 milhões, marcando um aumento de 7,13% em relação a 2023.



O ano foi marcado por uma forte demanda em setores específicos, como logística e e-commerce, que impulsionaram a geração de contratos de mão de obra temporária devido ao crescimento do consumo, independente do trimestre.

As indústrias, por sua vez, também buscaram a flexibilidade, rapidez e segurança jurídica do Trabalho Temporário para suprir as necessidades transitórias, principalmente no segundo semestre, quando a demanda por produtos e serviços atingiu picos devido às datas sazonais e promoções de fim de ano.



Ao todo, foram aproximadamente 497 mil contratos temporários registrados no 4º trimestre, um aumento de 10% em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023. Este resultado positivo impulsionou veemente o balanço favorável de 2024.



Otimismo para 2025



Diante desse contexto, as projeções da entidade para 2025 apontam um cenário igualmente favorável para o Trabalho Temporário.



"Estamos otimistas para 2025. O Trabalho Temporário tem se destacado como um regime jurídico que oferece às empresas a flexibilidade necessária para gerir sua força de trabalho em meio a um cenário de incertezas. As empresas, cada vez mais, se apoiam nesta modalidade para atender às suas demandas transitórias de mercado, e a tendência é que o setor siga em crescimento", aponta o presidente da associação, Alexandre Leite Lopes.



Lopes ainda ressalta que apesar de todos os números atualmente indicarem que 2025 será um ano de desafios, com inflação e juros altos, a Asserttem ainda prevê um crescimento significativo no trabalho temporário.

"Isso se deve ao fato de que, em períodos de dificuldades econômicas, as empresas tendem a buscar soluções mais flexíveis para ajustar sua força de trabalho conforme as variações do mercado. O Trabalho Temporário se encaixa perfeitamente nesse cenário, o que nos permite ser otimistas em relação ao ano", completa.



Em relação às expectativas para o início de 2025, a associação divulgará, no início de fevereiro, a projeção do 1º trimestre, oferecendo uma visão mais detalhada sobre o mercado nos próximos meses.