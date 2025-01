O pré-sal representou 78,52% da produção total de petróleo no mês passado - Divulgação/ Petrobras

Publicado 27/01/2025 15:28

A produção nacional de petróleo e gás natural caiu 3% em dezembro do ano passado em relação a um ano antes, registrando volume de 4,431 milhões de barris de óleo equivalente (boed), segundo dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A produção do pré-sal teve queda de 0,2% na mesma comparação, para 3,479 milhões de boed.

Se levado em conta somente o petróleo, a produção total do País foi de 3,418 milhões de barris diários (bpd), recuo de 4,65% contra dezembro de 2023, enquanto a produção de gás natural subiu 2,81%, para 161 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d).

O pré-sal representou 78,52% da produção total no mês passado, um pouco abaixo do mês anterior, com alta apenas na produção de gás natural, da ordem de 4% contra igual mês de 2023, para 123 milhões de m3/d.

No caso do petróleo, o volume de dezembro ficou em 2,705 milhões de boed, queda de 1,36% em relação há um ano.