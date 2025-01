Pelo porto de Paranaguá, chegaram ao País 11 milhões de toneladas de fertilizantes de janeiro a dezembro de 2024 - Internet/Reprodução

Pelo porto de Paranaguá, chegaram ao País 11 milhões de toneladas de fertilizantes de janeiro a dezembro de 2024Internet/Reprodução

Publicado 29/01/2025 17:29

As importações brasileiras de fertilizantes bateram o recorde dos últimos cinco anos em 2024, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em boletim logístico divulgado nesta quarta-feira, 29. Foram desembarcadas nos portos brasileiros 44,3 milhões de toneladas dos insumos, crescimento de 8,3% em comparação a 40,9 milhões de toneladas no mesmo período do ano anterior.

Pelo porto de Paranaguá, chegaram ao País 11 milhões de toneladas de janeiro a dezembro de 2024, contra 10,3 milhões de toneladas no mesmo período de 2023.

Já pelos portos do Arco Norte foram 7,52 milhões de toneladas em 2024 em comparação a 5,97 milhões de toneladas do ano anterior.

Pelo Porto de Santos entrou um total de 8,88 milhões de toneladas no ano passado, ante 8,56 milhões de toneladas em igual período de 2023.