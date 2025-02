Número de pequenos negócios com alta do faturamento registrou elevação, segundo o Sebrae - Reprodução/Agência Brasil

Número de pequenos negócios com alta do faturamento registrou elevação, segundo o SebraeReprodução/Agência Brasil

Publicado 10/02/2025 17:51

As condições de faturamento dos pequenos negócios melhoraram ao longo de 2024, revela a pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae. De acordo com o levantamento, em novembro, 32% dos empreendedores haviam declarado um aumento de receita em comparação com o mesmo período de 2023. O resultado também é melhor que o verificado em fevereiro do ano passado, quando 23% dos entrevistados informaram alta no faturamento.

Ainda segundo o estudo, o percentual de pequenos negócios com queda de faturamento no período de um ano caiu de 43%, em fevereiro de 2024, para 35%, no penúltimo mês do ano. Os setores com melhor variação média no faturamento foram Logística e Transporte (7%), Indústria de Base Tecnológica (5%), Pet Shops e Veterinários (5%), Educação (5%) e Serviços de Alimentação (3%). Entre os segmentos com maiores variações medias negativas no mesmo período estão Moda (- 8%), Oficinas e Peças Automobilísticas (- 8%) e Serviços pessoais (- 7%).

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o resultado confirma o acerto das medidas econômicas do governo Lula. “No governo Lula, o empreendedorismo passou a ser uma política de Estado. Com isso, uma série de políticas públicas está sendo implementada, permitindo ampliar as oportunidades para os pequenos negócios. O Sebrae atua em conjunto com essas ações no apoio aos empreendedores de todo país. Além disso, esses resultados foram alcançados devido às políticas econômicas que protegem a economia dos pequenos negócios. O resultado é mais inclusão e geração de empregos e renda”, afirma.