TIM manteve a liderança na tecnologia 5GTIM/Divulgação

Publicado 11/02/2025 11:23

A TIM encerrou 2024 liderando o crescimento no pós-pago e a consolidação do 5G no País. O resultado é a evolução consistente dos seus indicadores financeiros e operacionais, que marcam a entrega de mais um balanço de destaque na companhia. No ano, o lucro líquido da operadora alcançou R$ 3,16 bilhões, um expressivo aumento de 17,1% na comparação anual. A receita líquida de serviços registrou alta de 6,4% em relação a 2023, somando R$ 24,6 bilhões, impulsionada, principalmente, pelo desempenho da receita líquida de serviços móveis. No segmento pós-pago, o crescimento foi ainda mais significativo, com avanço de 8,8% A/A na receita e a maior evolução da base de clientes dentre as três grandes empresas do setor.

A operadora manteve a liderança no 5G e potencializou a experiência com a tecnologia, lançou ofertas disruptivas, habilitou a transformação digital de setores da economia e ampliou suas iniciativas e reconhecimentos ESG.



“Os resultados de 2024 demonstram a eficiência da nossa estratégia, focada em inovação e qualidade. Entregamos as metas traçadas, fechando mais um ciclo de crescimento em segmentos relevantes, trazendo novas soluções que transformam a experiência dos nossos clientes, contribuem para o desenvolvimento econômico do País e reforçam a agenda ESG no mercado. Estamos prontos para um 2025 de transformação no setor, com a evolução das tecnologias e aumento da competitividade”, destaca Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil.

Novos serviços



Em 2024, a TIM manteve sua estratégia de agregar e reforçar parcerias para entregar diversas possibilidades aos clientes. A empresa começou o ano trazendo para o mercado a oferta com benefícios do Zé Delivery, da Ambev, e tem uma ampla plataforma de conteúdos que transforma seus planos em hubs de serviços relevantes.



No pilar de educação, por exemplo, a parceria com a Descomplica já ultrapassa 770 mil inscritos em cursos livres, preparatórios para o Enem, graduações e pós-graduações. Na vertical de saúde, são 392 mil clientes TIM cadastrados na plataforma do grupo Cartão de Todos, aproveitando descontos em exames e farmácias e consultas médicas a preços acessíveis com isenção da taxa de adesão e três meses de gratuidade.



No último trimestre do ano, a companhia reforçou ainda sua parceria com a EXA, existente desde 2022 para oferta de serviços digitais à base de clientes, com destaque para segurança e entretenimento. No período, o contrato com esse parceiro atingiu um marco importante, possibilitando à TIM obter o direito de subscrever ações e acelerar a geração de receitas.



A operadora também fortaleceu os ganhos advindos de publicidade móvel e monetização de dados, que apresentaram um crescimento superior a 50% em comparação ao ano anterior.



Consolidação do 5G



A TIM finalizou o ano mantendo sua liderança no 5G, alcançando 607 cidades e cerca de 70% da população urbana. A empresa já disponibiliza a tecnologia em todos os bairros de 16 capitais, com a inclusão de Natal, Florianópolis e João Pessoa no quarto trimestre.



A companhia passa a apostar ainda mais em novos usos da tecnologia. Em novembro, por exemplo, foi a primeira operadora do Brasil a fazer “network slicing” do 5G em rede pública durante a Porsche Cup, no Autódromo de Interlagos (SP).



Toda essa evolução é acompanhada de forte investimento em qualidade, comprovada pelo relatório mais recente da Opensignal, com a TIM na primeira colocação de sete das 14 categorias. Dentre os destaques, estão a liderança em “qualidade consistente” pelo terceiro ano seguido, “experiência de vídeo” e “disponibilidade de sinal” em todas as tecnologias.



Avanços em IA



A TIM passou a ser a primeira operadora a usar a inteligência artificial na sua rede para análise preditiva, com foco na eficiência operacional e na melhoria da qualidade dos serviços. Os primeiros resultados são inéditos e já apontam para mais de 85% de assertividade do modelo, assegurando precisão nas intervenções preventivas de manutenção, evitando falhas operacionais, reduzindo custos e melhorando a confiabilidade do serviço.