Número de empresas em recuperação judicial vem aumentandoReprodução

Publicado 12/02/2025 13:44

O número absoluto de empresas em Recuperação Judicial (RJ) continuou crescendo no 4° trimestre de 2024 e atingiu o maior índice do ano, de acordo com o Monitor RGF de Recuperação Judicial no Brasil —plataforma que reúne dados sobre a saúde dos setores da economia brasileira. A proporção de empresas no regime em relação ao total de companhias em atividade saiu de 1,90 empresa a cada mil no terceiro trimestre para 1,91 no quarto, o maior índice desde o início do acompanhamento dos dados, em 2023.

O Índice RGF de Recuperação Judicial (IRJ-RGF) mostrou, ainda, que o número absoluto de empresas em recuperação judicial no País continua aumentando e teve um incremento de 3,9% no último trimestre analisado, quando a quantidade total de empresas em RJ aumentou em 160 (considerando entradas e saídas). Ao todo, 285 empresas entraram em RJ no 4º trimestre, enquanto 125 saíram do processo. Os dados referem-se a matrizes de empresas ativas de pequeno, médio e grande portes.

“Alcançamos o maior patamar já registrado na quantidade de empresas em recuperação judicial no país. Embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado no 4º trimestre, com um aumento de 3,6% em relação ao trimestre anterior (quando a alta foi de 4,4%), o cenário continua desafiador. O aumento relevante na quantidade de empresas em RJ e a leve piora do Índice RGF de Recuperação Judicial, que passou de 1,90 para 1,91, reflete esse contexto, com impacto generalizado em empresas de todas as regiões do Brasil”, analisa Rodrigo Gallegos, sócio da RGF especialista em Reestruturação e Recuperação Judicial.

O Monitor levanta dados trimestrais e possibilita a apresentação do Índice de Recuperação Judicial (IRJ-RGF), que indica a quantidade de companhias em RJ a cada mil empresas em atividade, com visões por região, estado e setor. Para chegar a esses dados, o Monitor RGF avaliou aproximadamente 2,4 milhões de empresas, que são as matrizes de empresas ativas de pequeno, médio e grande portes.