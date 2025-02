A Republic Airways vai comprar 16 aviões E-175 da Embraer - Divulgação

A Republic Airways vai comprar 16 aviões E-175 da EmbraerDivulgação

Publicado 12/02/2025 13:55 | Atualizado 12/02/2025 13:56

Brasília - Embraer e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinaram a aprovação do financiamento de 16 aviões vendidos para a empresa americana Republic Airways. O valor do contrato é de R$ 2,1 bilhões. As aeronaves envolvidas no negócio são as E-175.

A assinatura foi em solenidade no Palácio do Planalto com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Finep e a Embraer assinaram carta de comunicação de aprovação do financiamento do plano estratégico de inovação de R$ 331 milhões

Os recursos seriam para desenvolvimento do carro voador e para dar mais competitividade às aeronaves brasileiras no mercado internacional.