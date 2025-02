DeepSeek e golpes digitais: nova IA chinesa virou alvo de mais de 2 mil sites fraudulentos criados apenas em janeiro - Reprodução

Publicado 17/02/2025 18:20 | Atualizado 17/02/2025 18:21

A recente chegada da DeepSeek, nova inteligência artificial chinesa, já desperta a atenção do mercado não apenas pelo seu potencial, mas também pelo crescimento de fraudes associadas ao seu nome. Segundo levantamento da Branddi, empresa especializada em proteção de marcas, em janeiro foram criados 2.137 sites falsos utilizando o domínio da DeepSeek. Destes, 1.983 foram registrados apenas entre os dias 26 e 31. Além disso, outros 230 foram detectados somente no primeiro final de semana de fevereiro.



O aumento expressivo de domínios no período está alinhado com o momento em que o programa foi lançado oficialmente, no dia 20 de janeiro. No entanto, a análise da Branddi já identificou padrões de fraudes associadas à nova IA. Entre os principais golpes detectados estão a venda de tokens (ativos digitais) falsos através da DeepSeek e ofertas de versões do aplicativo em criptomoedas, explorando o nome da plataforma para enganar internautas e investidores.



Outro ponto de atenção está relacionado ao ambiente dos anúncios digitais. A Branddi detectou ações em que golpistas rodam anúncios no Meta Ads para divulgar promoções falsas utilizando indevidamente o nome da DeepSeek. Essas campanhas enganosas redirecionam os usuários para aplicativos não oficiais, comprometendo a segurança digital dos consumidores e induzindo a compras falsas.



Gustavo Mariotto, CSO da Branddi, explica a relação entre o nome da nova IA com os golpes que vêm sendo aplicados: “É importante ressaltar que, em todos os casos citados, as ações partem de golpistas que utilizam a DeepSeek como meio para a realização das fraudes. De toda forma, a plataforma não deve ser culpabilizada pelos golpes aplicados, podendo ser, na verdade, também considerada como uma vítima dos golpistas”.



Crescimento nas buscas do Google Brasil



Além da proliferação de sites e anúncios fraudulentos nos quais a nova IA é empregada pelos golpistas, o interesse dos brasileiros pelo tema também aumentou significativamente. No dia 28 de janeiro, as buscas no Google pelo termo "golpe DeepSeek" explodiram, aumentando em 100 vezes. Esse pico de interesse está alinhado com os dados fornecidos pela Branddi, demonstrando que o tema está em evidência tanto para aqueles que buscam entender os riscos da nova ferramenta quanto para internautas que desejam se proteger de possíveis fraudes que estão surgindo.



'Brand Impersonation'



O fenômeno observado com a DeepSeek é um caso de Brand Impersonation, técnica em que fraudadores replicam a identidade visual e o nome de uma marca já conhecida no mercado para atrair o público e aplicar golpes. "Estamos diante de uma dinâmica sofisticada, que mescla domínios falsos, marketplaces paralelos e anúncios enganosos para ampliar o alcance das fraudes. Esses golpes não apenas prejudicam os consumidores, mas também impactam diretamente as empresas, trazendo prejuízos financeiros e afetando a reputação dessas marcas", explica Mariotto.



O estudo alerta que a disseminação dessas fraudes pode crescer ainda mais nos próximos meses, uma vez que novas ferramentas de IA atraem grande interesse do público e são alvos frequentes de golpes digitais. O monitoramento contínuo e a ação rápida para remoção de conteúdos fraudulentos são fundamentais para conter os impactos negativos dessas práticas.