Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab - Divulgação

Presidente nacional do PSD, Gilberto KassabDivulgação

Publicado 21/02/2025 14:21

Após ter feito críticas à política econômica e dizer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não tem conseguido aprovar projetos, durante palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, diminuiu o tom.

"Eu não tenho feito críticas à política econômica. Tenho dito que o ministro Haddad - e corrigi isso na última entrevista - teve bons projetos aprovados, mas que outros tão importantes quanto ele não têm tido força para aprovar. Portanto, é um ministério frágil, que não consegue aprovar as suas medidas", disse.



Kassab fez esta ressalva ao ser perguntado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) sobre se, diante das críticas que vem fazendo ao ministro, achava que Haddad deveria ser substituído na reforma ministerial.



"Alguns questionam, mas teve coisas boas... Mas na vida pública ele tem que sempre olhar para a frente, para o que vai ser feito, e ele Haddad está com dificuldades de avançar. Só isso", amenizou Kassab.