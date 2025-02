Pix por aproximação é a mais nova funcionalidade do meio de pagamento - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/02/2025 13:38

O Banco do Brasil expandiu a todos os clientes pessoa física nesta segunda-feira, 24, o pagamento por Pix via aproximação. O método de pagamento, que passa a ser de oferta obrigatória pelas instituições financeiras no fim deste mês, estava em teste em São Paulo e no Distrito Federal desde outubro do ano passado.

Podem utilizar o método de pagamento os clientes com dispositivos Android, que podem habilitá-lo a partir da área de configurações do aplicativo do banco.

Para pagar, o cliente abre o aplicativo, seleciona a opção de Pix por aproximação e faz a autenticação, por senha ou biometria. Depois, aproxima o celular da maquininha.

Em pagamentos com valor de até R$ 200, não é necessário digitar a senha de transação. De acordo com o BB, há camadas de segurança e mecanismos antifraude nas operações.

"Os pagamentos por aproximação se tornaram uma experiência paradigmática na indústria financeira", diz em nota o diretor de Soluções em Meios de Pagamento e Serviços do BB, Pedro Bramont. "Expandir o Pix por aproximação vai aproveitar a intimidade e a confiança que o cliente tem com o app do Banco do Brasil, que é reconhecido como simples, seguro e com excelente experiência."