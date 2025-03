Em 2024, foram registrados quase 550 mil MEIs para operar a coleta, a distribuição ou a entrega de produtos - Internet/Reprodução

Em 2024, foram registrados quase 550 mil MEIs para operar a coleta, a distribuição ou a entrega de produtosInternet/Reprodução

Publicado 24/03/2025 10:51

De 2019 a 2024, o segmento que mais avançou foi transporte, armazenagem e correio. Neste período, o volume de empresas abertas com essa atividade econômica na categoria de microempreendedores individuais (MEIs) aumentou 119% em todo o País.



Segundo o recente balanço realizado pela Contabilizei, a partir da análise de dados públicos da Receita Federal, apenas no ano passado foram abertas quase 550 mil empresas para operar nessa dinâmica envolvendo a coleta, a distribuição ou a entrega de produtos.

De acordo com o vice-presidente executivo de operação da Contabilizei, Guilhermes Soares, este foi o setor de serviços que mais cresceu nos últimos cinco anos. “Com a evolução nas formas de consumo dos brasileiros, o mercado de vendas online ganha cada vez mais espaço e impulsiona a criação de novos CNPJs para atender a demanda“.

Uma revelação interessante no Consumer Insights, estudo recente efetuado pela Kantar, destacou uma nova dinâmica no mercado de delivery no primeiro semestre do ano passado: o consumo mais acelerado de itens fora de casa. E o que significa isso? Desponta um novo cenário nos lares brasileiros de pessoas fazendo pedidos de entrega fora das suas residências, principalmente consumindo na casa de outras pessoas, gerando assim mais espaços para o crescimento deste segmento.



Conforme a pesquisa “E-commerce Trends 2025” realizada pelo Opinion Box em parceria com a Octadesk, com mais de 2.000 entrevistados, é possível conhecer um pouco mais sobre o perfil dos consumidores online e perceber tendências que apontam para o futuro. Por exemplo, 88% das pessoas que compram online fazem isso pelo menos uma vez ao mês e 83% das pessoas já deixaram de comprar algo porque o prazo não atendia. 50% dos participantes disseram que aumentarão as compras online nos próximos 12 meses.



Retrato de abertura de empresas no Brasil em 2024



De acordo com o levantamento, foram criados mais de 4,2 milhões de novos CNPJs no ano passado, representando um aumento de 9,7% em relação a 2023 (mais de 3,8 milhões). “Todos os setores apresentaram expansão no volume de abertura de empresas de 2023 para 2024: serviços (13,1%), indústria (7,1%) e comércio (2,7%), evidenciando o dinamismo do empreendedorismo brasileiro", pontua Guilherme. “As empresas nas categorias de MEIs e de outros portes (não-MEIs) tiveram crescimentos aproximados no período analisado: 9,23% e 9,92%, respectivamente”, finaliza.



A liderança no ranking top 5 das empresas não-MEIs ficou com as atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados. Com a possibilidade de ser utilizado para diversos fins, este CNAE abrange aqueles profissionais que atuam como agentes autônomos de investimentos, uma prática em alta no mercado. De acordo com o Relatório Anual 2024 da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord), o ano passado fechou com 26.681 profissionais credenciados como assessores de investimentos, um avanço de 7% em relação a 2023.



Balanço regional



Regionalmente, foi percebida em 2024 uma mudança nos rankings estadual e municipal: Sergipe surge no top 5 de estados, com avanço de 13,1%, atrás apenas de São Paulo. Por consequência, Aracaju aparece na 2ª posição do ranking de cidades, com crescimento de 16,4%. Os dados refletem a diversificação e o fortalecimento do empreendedorismo no Nordeste, especialmente na economia sergipana, que tem investido na qualificação de profissionais para atuar em serviços, como é o caso dos programas Primeiro Emprego e Qualifica Sergipe.