Fávaro participou nesta segunda-feira, 24, de uma reunião com a Japan Meat Trade Association, em TóquioValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 24/03/2025 16:37

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita ao Japão, participou nesta segunda-feira, 24, de uma reunião com a Japan Meat Trade Association, em Tóquio. Em nota, a pasta disse que a Japan Meat Trade Association representa todos os importadores japoneses de proteínas.

"Sobre a abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira, já temos avanços previstos a partir desta viagem. Esperamos que as autoridades japonesas anunciem a visita de técnicos especializados ao Brasil para conhecer nosso sistema produtivo, incluindo frigoríficos e medidas sanitárias", disse o ministro. "Além disso, estamos prestes a receber, pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), o certificado que reconhece todo o território brasileiro como livre de febre aftosa sem vacinação, uma exigência fundamental do Japão. Esse reconhecimento deve ocorrer em maio e, com a visita dos especialistas japoneses, estaremos dando um passo decisivo para a abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira."

Integrante da comitiva, o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério, Luis Rua, disse que no encontro o Brasil reafirmou a "qualidade, a sanidade, a complementariedade e a estabilidade das proteínas" produzidas por aqui. "O mercado japonês é um mercado de alto valor agregado, e o Brasil tem trabalhado para que possamos conseguir, em um breve espaço de tempo, acesso a esse importante mercado", destacou.

Na terça-feira, 25, Fávaro vai se encontrar com o ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão, Taku Eto, para tratar das questões sanitárias e técnicas, com o pedido de uma visita dos técnicos japoneses ao Brasil para avaliar o sistema sanitário brasileiro.