Principal pauta exportadora do Rio para os EUA são petróleo bruto e açoLicia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

Publicado 24/07/2025 14:21

Rio - O estado do Rio de Janeiro poderá ter um prejuízo de R$ 830 milhões caso se confirme a implementação da tarifa de 50% para as exportações brasileiras a partir de de agosto. Os dados foram divulgados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) a partir de um levantamento produzido pelo Cedeplar, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que avaliou os impactos no país e em estados das regiões Sul e Sudeste.

De acordo com a Firjan, o RJ é o segundo maior estado exportador para os EUA, ficando atrás apenas de São Paulo. Em 2024, o Rio importou R$ 8,9 bilhões dos Estados Unidos; e exportou R$ 7,4 bilhões.A principal pauta exportadora do Rio para os EUA são petróleo bruto e aço. Em relação aos empregos formais diretos, a indústria de petróleo e gás emprega aproximadamente 40 mil pessoas no estado. Já a metalurgia possui 48 mil postos de empregos diretos.Ainda segundo a federação, 48 municípios fluminenses poderão ser atingidos pelo tarifaço norte-americano. Entre os mais prejudicados com a medida estão a capital, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João da Barra, Macaé e Volta Redonda.“A Firjan vê com grande preocupação a possível implementação das medidas e defende a intensificação do diálogo, da negociação em busca de uma solução satisfatória para ambos os lados. Essa imprevisibilidade é prejudicial para todos, principalmente para as pequenas e médias empresas fluminenses. Também defendemos a postergação do prazo de negociação para obter o acordo entre as duas partes, se necessário”, diz o presidente da federação, Luiz Césio Caetano.