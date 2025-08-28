Relatório do Google é publicado anualmente desde 2018 - Pixabay

Relatório do Google é publicado anualmente desde 2018 Pixabay

Publicado 28/08/2025 16:47

O Google divulgou nesta quinta-feira, 28, a nova edição do Relatório de Impacto Econômico, que aponta a movimentação de R$ 215,4 bilhões na economia brasileira em 2024, por meio das principais plataformas da empresa: Busca, Google Ads, AdSense, Google Play, Google Cloud e YouTube. O valor representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, quando o impacto estimado foi de R$ 188 bilhões.



O levantamento foi realizado pela consultoria internacional Access Partnership, responsável por estudos semelhantes em países como Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia. A metodologia considera dados públicos e estima benefícios como aumento de receita, economia de custos e ganhos de eficiência para empresas e consumidores. No Brasil, o relatório é publicado anualmente desde 2018.



Crescimento regional, empregos e produtividade



Neste ano, o estudo detalha novamente o impacto regional das plataformas do Google. Em 2024, o uso das soluções da empresa ajudou a movimentar:



- R$ 107,9 bilhões no Sudeste;

- R$ 36,9 bilhões no Sul;

- R$ 37,4 bilhões no Nordeste;

- R$ 20,2 bilhões no Centro-Oeste;

- R$ 12,9 bilhões no Norte.

A distribuição reflete uma média ponderada de indicadores estruturais de cada região, como a proporção da população e das empresas conectadas à internet, o PIB local e o valor agregado de bens e serviços.



O relatório também estima que o número de postos de trabalho conectados direta ou indiretamente ao mercado de desenvolvimento de aplicativos para a Google Play e o ecossistema Android chegou a 354 mil — um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. O número considera não apenas desenvolvedores de aplicativos, mas também profissionais de áreas como marketing, vendas e funções indiretas associadas à cadeia produtiva do setor.



Outro destaque está nos ganhos de produtividade com o uso das ferramentas do Google Workspace, como Drive, Documentos, Planilhas e Apresentações nos ambientes profissionais. Em média, os usuários economizam 194 horas por ano com tarefas operacionais e outras 184 horas com reuniões e colaborações on-line.



"Acreditamos que a tecnologia é um vetor de desenvolvimento econômico e transformação social. Em 2024, nossas plataformas impulsionaram empresas e criadores em todo o Brasil a movimentarem a economia, gerando empregos e apoiando a inovação em todas as regiões. Também vemos que a inteligência artificial já faz parte da rotina da população e abre novas oportunidades de aprendizado, produtividade e criatividade. Esses resultados reforçam o compromisso de longo prazo do Google com o Brasil, sempre com o olhar para o futuro e para o potencial transformador da tecnologia”, afirma Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.



Estudo inédito sobre o uso de IA



Uma das novidades desta edição é a inclusão de uma análise inédita sobre o uso de inteligência artificial no cotidiano dos brasileiros. A pesquisa foi conduzida pela Access Partnership em maio de 2025, com 500 pessoas conectadas à internet em todas as regiões do País. A amostra é estatisticamente representativa considerando a população usuária de internet no Brasil e tem nível de confiança de 90%.



Os dados revelam que 91% dos entrevistados afirmam já utilizar ferramentas com recursos de IA, e 76% pretendem ampliar esse uso nos próximos meses. Entre as principais razões pelas quais os consumidores estão utilizando ferramentas com AI, estão:



- Aprender novas habilidades e ganhar conhecimento (66%);

- Melhorar resultados no trabalho (49%);

- Melhorar resultados em tarefas cotidianas (47%).

De acordo com a pesquisa, os consumidores utilizam o Gemini no trabalho por uma série de motivos, entre eles:

- O aumento da qualidade do trabalho (87%);

- Gerar novas ideias e conteúdos (87%);

- O apoio no aprendizado de novos temas ou habilidades (86%).



Além do uso profissional, o Gemini tem sido usado para facilitar tarefas cotidianas fora do trabalho (83%), apoiar o aprendizado fora do ambiente profissional (81%), oferecer entretenimento ou inspiração criativa (79%), ajudar a explorar hobbies e interesses pessoais (79%), apoiar decisões do dia a dia (77%) e apoiar a comunicação na vida pessoal (69%).



Com recortes regionais, projeções de emprego e dados inéditos sobre inteligência artificial, o levantamento oferece um retrato do impacto econômico da presença digital do Google no Brasil. A edição de 2025 amplia o escopo das análises anteriores e insere novas camadas de leitura sobre como tecnologia, conectividade e produtividade estão moldando a vida econômica do país.