Duque de Caxias foi o município fluminense com melhor saldo de empregos em julho, com 2.059 novos postosMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 28/08/2025 16:57

O Rio de Janeiro registrou a abertura de 6.119 empregos com carteira assinada em julho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira, 27 de agosto, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Entre janeiro e julho de 2025, o Estado acumula 65.966 novos empregos formais.

Em julho, o estado apresentou desempenho positivo em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Comércio, que gerou 2.404 novos postos. Na sequência aparecem Indústria (1.558), Serviços (1.444), Construção (675) e Agropecuária (38).



Duque de Caxias foi o município fluminense com melhor saldo em julho, com 2.059 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 169,1 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado aparecem Angra dos Reis (654), Macaé (514) e a capital Rio de Janeiro (480).



As novas vagas com carteira assinada geradas em julho no Rio de Janeiro foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 4.861 postos, contra 1.258 vagas ocupadas pelas mulheres.