Fintechs investigadas pela Polícia são exceção e não representam o setor, diz associação
PF e Receita Federal investigam o uso indevido de serviços financeiros por organizações criminosas
Despesas federais poderão crescer até R$ 168 bilhões em 2026
Crescimento equivale a teto estabelecido pelo arcabouço fiscal
Orçamento de 2026 estima crescimento de 2,44% para economia
Inflação oficial deve subir para 3,6% no próximo ano
Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631
Valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao atual
Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz
Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos
Turismo no inverno pode movimentar R$ 6,4 bilhões na economia carioca
Prefeitura estima aumento de 13,5% na atividade econômica e R$ 71 milhões em arrecadação de ISS
