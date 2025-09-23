Setor de turismo carioca se prepara para o aumento do número de viajantes durante a primavera - Alexandre Macieira/Divulgação

Publicado 23/09/2025 11:58

A primavera no Rio de Janeiro promete consolidar 2025 como um ano de alta expressiva para o turismo da cidade. Após números relevantes no inverno, tradicionalmente considerado a baixa temporada, a cidade se prepara para eventos que movimentarão a agenda de eventos nos próximos três meses.

Entre 22 de setembro e 21 de dezembro, a cidade receberá diversos eventos culturais, esportivos e gastronômicos, e um número significativo de turistas — que devem movimentar em R$ 8 bilhões a economia local, de acordo com as projeções realizadas pela Riotur e as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Segundo dados do Observatório do Turismo, foram 3,3 milhões de turistas que visitaram o Rio na primavera do ano passado, sendo 13,2% de turistas internacionais e 86,8% nacionais. A expectativa para a primavera de 2025 é receber 3,8 milhões de visitantes, nacionais e internacionais. No mesmo período do ano passado, os visitantes movimentaram R$ 6,9 bilhões na economia carioca. Este ano, a projeção é de um aumento real de 15% em relação ao ano anterior.

Para estimar a movimentação econômica, foi levado em consideração o gasto médio do turista brasileiro (R$ 1.847) e estrangeiro (R$ 3.626), segundo o estudo “Turismo no Rio de Janeiro: Panorama recente dos principais indicadores”, elaborado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) – , e atualizado para valores de agosto de 2025, deflacionados pelo IPCA.

Os gastos abrangem hospedagem, alimentação em restaurantes e bares, compras de alimentos e bebidas para consumo fora desses locais, combustível, transporte, lazer (festas, pontos turísticos), telecomunicações e compras diversas.

A análise da Prefeitura inclui a expectativa de que a arrecadação de impostos de serviços (ISS) de turismo no período aumente 15% em relação ao ano passado, levando a arrecadação estimada para R$ 95,6 milhões. Na primavera de 2024, a arrecadação da cidade em impostos de turismo foi de R$ 83,2 milhões, responsável por 30,4% da arrecadação do ISS de serviços de turismo no Rio em 2024.