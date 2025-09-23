Setor de turismo carioca se prepara para o aumento do número de viajantes durante a primaveraAlexandre Macieira/Divulgação
Turismo vai movimentar R$ 8 bi na economia carioca durante a primavera
Calendário de eventos na cidade atrai visitantes brasileiros e estrangeiros
Diesel inicia setembro até 0,48% mais barato, aponta IPTL
Tipo comum do combustível foi comercializado, em média, a R$ 6,17 na primeira quinzena do mês, enquanto o S-10 recuou para R$ 6,21
Bancos precisarão avisar clientes antes de realizar débito automático em conta
Decisão foi tomada pelo Conselho de Autorregulação da Febraban
Arrecadação cai e soma R$ 208,791 bilhões em agosto, aponta Receita
Montante ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado financeiro
Última semana para obter desconto da Nota Carioca no IPTU 2026
Transferência para conseguir abatimento ficará disponível até a próxima terça-feira
Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2025
Ao todo 387 mil contribuintes recebem R$ 1,035 bilhão
