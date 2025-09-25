Antonio Florencio de Queiroz Junior e Ana Carolina Medeiros, durante a coletiva sobre a Abav Expo - Divulgação

Publicado 25/09/2025 17:37

O presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, e a presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav Nacional), Ana Carolina Medeiros, apresentaram nesta quinta-feira, 25, as novidades da Abav Expo 2025, que será realizada entre os dias 8 e 10 de outubro, no Riocentro.

Após o sucesso da edição de 2023, que impactou em R$ 54 milhões a economia do Estado e influenciou a escolha do destino para 74% dos visitantes de fora da cidade, a Abav Expo 2025 retorna ao Rio de Janeiro.

Promovido pela Abav Nacional, em parceria com o Sistema Fecomércio RJ, o evento deve reunir cerca de 42 mil visitantes e 2 mil marcas expositoras em 437 estandes distribuídos pelos 40 mil m² contratados no Riocentro. Mais de 500 agentes de viagens convidados já confirmaram presença, consolidando a feira como a maior de turismo da América Latina e reforçando a posição estratégica do Brasil no cenário global do setor.

Durante a coletiva, o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, falou sobre as ações do Sesc RJ e Senac RJ na feira e anunciou dados de uma pesquisa feita com 1.082 turistas que será apresentada integralmente na ABAV Expo.

A sondagem mostra que 29,9% dos turistas internacionais vêm do Chile, Colômbia e Argentina, enquanto 8,4% são dos Estados Unidos e 8,3% da França. Entre os brasileiros, os paulistas (26%) se destacam como os que mais visitam a capital. A pesquisa, feita entre os dias 18 e 29 de agosto, também revela que 76,7% dos visitantes estrangeiros estavam no Rio pela primeira vez. Além disso, o levantamento aborda os hotéis sustentáveis e outras cidades do estado visitadas fora da capital, com destaque para Búzios, na Região dos Lagos.

Na coletiva, foi anunciado o Censo Abav, que traça um perfil dos agentes de viagens. De acordo com o levantamento, 70% das agências do Rio vendem prioritariamente turismo de lazer e 15% operam com o turismo receptivo. O Rio, segundo o levantamento, também se destaca por ter um mercado fiel: 90% das vendas vêm de clientes recorrentes. O tíquete médio no estado é 20% acima da média nacional. O Censo completo será apresentado durante o evento.