Nilton David, diretor de Política Monetária do Banco Central, fala sobre decisão da Selic em 15%Agência Senado
No último Copom, houve conclusão que Selic de 15% deve promover convergência, diz diretor do BC
Banco Central adota comunicação cuidadosa para evitar volatilidade no mercado
No último Copom, houve conclusão que Selic de 15% deve promover convergência, diz diretor do BC
Banco Central adota comunicação cuidadosa para evitar volatilidade no mercado
Petrobras tem a primeira refinaria do País certificada para produção de SAF
Combustível será obrigatório em voos internacionais a partir de 2027
Diesel comum sobe 0,32% e tipo S-10 fica estável na 1ª quinzena de outubro, aponta IPTL
Alagoas registrou a maior queda nos preços
iFood e Uber oferecem até R$ 500 a entregadores em meio ao crescimento da concorrência
A intenção é otimizar o horário de pico de cada plataforma
Previsão de déficit primário de 2025 cai de R$ 69,990 bi para R$ 67,568 bi no Prisma Fiscal
Governo vem negociando com o Congresso maneiras de obter a arrecadação necessária para fechar o orçamento do ano que vem
FMI vê cenário fiscal no Brasil menos grave
De acordo com as projeções do Fundo, peso da dívida pública no PIB deve alcançar 91,4% este ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.