O segmento de atacado de alimentos registrou alta de 0,9% nas vendasÉrica Martin/Agência O Dia
Na comparação com agosto de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 0,4% em agosto, porcentual que ficou acima da mediana das projeções, de avanço de 0,2%, com intervalo entre queda de 0,4% e aumento de 1,9%.
Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas subiram 0,9% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, acima da mediana das projeções, de 0,7%, com intervalo entre uma queda de 0,6% a uma alta de 1,5%.
Na comparação com agosto de 2024, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 2,1% em agosto. Nesse confronto, as projeções variavam de uma redução de 4,2% a aumento de 0,2%, com mediana negativa de 2,4%.
Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária. O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 41,8% acima do pré-crise sanitária; supermercados, 12,3% acima; veículos, 9,1% acima; combustíveis e lubrificantes, 7,7% acima; e material de construção, 5,7% acima
Os móveis e eletrodomésticos estão 1,1% abaixo do nível de fevereiro de 2020; outros artigos de uso pessoal e doméstico, 5,1% abaixo; equipamentos de informática e comunicação, 8,5% aquém; tecidos, vestuário e calçados, 17,0% abaixo; e livros e papelaria, 45,1% abaixo.
O varejo alcançou o pico histórico de vendas em março de 2025.
