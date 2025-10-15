Pesquisa da FGV indica que 20% dos entrevistados acreditam estar fácil ou muito fácil arranjar um empregoMarcelo Camargo / Agência Brasil
Estudo mostra que 57,3% dos trabalhadores creem estar difícil ou muito difícil conseguir trabalho
Sondagem da FGV também revela que um número significativo de pessoas acredita na estabilidade econômica
Estudo mostra que 57,3% dos trabalhadores creem estar difícil ou muito difícil conseguir trabalho
Sondagem da FGV também revela que um número significativo de pessoas acredita na estabilidade econômica
Pesquisa mostra que 61,4% dos empresários do comércio de bens do Rio farão encomendas para o Natal
Maioria das compras deve ser concentrada em novembro, segundo sondagem do IFec RJ na Região Metropolitana
Governo autoriza contratação de 6,7 mil novos professores e técnicos em universidades federais
Em julho, o MEC e o MGI já tinham aprovado a criação de 4.500 cargos para instituições de ensino superior
Safra de grãos no Rio de Janeiro tem 14% de projeção de crescimento
Milho e arroz deverão ter as maiores colheitas no Estado
Planos de saúde gastaram R$ 90 bilhões com medicamentos desde 2019
FenaSaúde defende mudanças no fluxo regulatório de precificação e avaliação de remédios
Consultoria abre inscrições para programa de estágio
Para se candidatar, o interessado deve acessar a página do processo seletivo na internet
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.