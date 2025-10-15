Safra de arroz no Rio de Janeiro deve crescer 12,5%Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
No Estado, as projeções indicam forte aumento na produtividade por hectare, que passaria de 3.286 quilos por hectare para 3.500 quilos — aumento de 6,5%. As estimativas também apontam leve aumento na área destinada à produção de grãos no Rio de Janeiro, de 2,8 mil hectares em 24/25 para 3 mil hectares em 25/26: 7,1%.
No detalhamento por tipo de produto, destacam-se no Rio de Janeiro milho e arroz. O primeiro, cuja safra deve passar de 7 mil toneladas em 24/25 para 8,2 mil em 25/26, tem alta projetada de 17,1%. Já as projeções para o arroz indicam que a colheita passará de 0,8 mil toneladas em 24/25 para 0,9 mil em 25/26, ampliação de 12,5%.
De acordo com o levantamento, a soja segue como principal cultura do país, com estimativa de colheita de 177,6 milhões de toneladas, alta de 3,6% na área plantada e incremento sobre as 171,5 milhões de toneladas do ciclo 2024/25. As chuvas de setembro favoreceram o início do plantio, com 11,1% da área já semeada até o momento da pesquisa. Os maiores estados produtores, Mato Grosso e Paraná, nos primeiros 10 dias de outubro, registravam 18,9% e 31%, respectivamente, da área semeada.
