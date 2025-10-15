Safra de arroz no Rio de Janeiro deve crescer 12,5% - Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 15/10/2025 11:53

O Rio de Janeiro é um dos destaques nacionais na projeção de crescimento da safra de grãos para 2025/2026. De acordo com o primeiro levantamento do novo período, divulgado nesta terça-feira, 14, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa de crescimento no estado é de 14,1%. O avanço potencial é de 9,2 mil toneladas em 24/25 para 10,5 mil em 25/26.



No Estado, as projeções indicam forte aumento na produtividade por hectare, que passaria de 3.286 quilos por hectare para 3.500 quilos — aumento de 6,5%. As estimativas também apontam leve aumento na área destinada à produção de grãos no Rio de Janeiro, de 2,8 mil hectares em 24/25 para 3 mil hectares em 25/26: 7,1%.



No detalhamento por tipo de produto, destacam-se no Rio de Janeiro milho e arroz. O primeiro, cuja safra deve passar de 7 mil toneladas em 24/25 para 8,2 mil em 25/26, tem alta projetada de 17,1%. Já as projeções para o arroz indicam que a colheita passará de 0,8 mil toneladas em 24/25 para 0,9 mil em 25/26, ampliação de 12,5%.

Safra nacional

O primeiro levantamento da safra de grãos 2025/26 da Conab indica novo ciclo de crescimento para a agricultura nacional. A produção total está estimada em 354,7 milhões de toneladas de grãos, aumento de 0,8% em relação ao volume colhido no ciclo anterior, que foi o maior da série histórica, com 350,2 milhões de toneladas. A área a ser semeada também deve crescer 3,3%, e chegar a 84,4 milhões de hectares.



De acordo com o levantamento, a soja segue como principal cultura do país, com estimativa de colheita de 177,6 milhões de toneladas, alta de 3,6% na área plantada e incremento sobre as 171,5 milhões de toneladas do ciclo 2024/25. As chuvas de setembro favoreceram o início do plantio, com 11,1% da área já semeada até o momento da pesquisa. Os maiores estados produtores, Mato Grosso e Paraná, nos primeiros 10 dias de outubro, registravam 18,9% e 31%, respectivamente, da área semeada.