99Food inicia operação no Rio com investimento de R$ 350 milhões - Divulgação

Publicado 14/10/2025 18:03

Rio- A 99Food, plataforma de delivery de comida da 99, iniciou nesta terça-feira (14) a fase de testes de suas operações no estado do Rio de Janeiro. O serviço estreia em oito cidades — Rio, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e Nilópolis — com um investimento de R$ 350 milhões, parte do montante de R$ 2 bilhões anunciado em setembro pela controladora chinesa DiDi, durante encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



O Rio é a terceira região a receber o serviço, que começou em Goiânia, em junho, e chegou a São Paulo em agosto. O objetivo é ampliar o ecossistema de conveniência da empresa, que já atua com transporte e entregas de objetos.



De acordo com o diretor-geral da 99 no Brasil, Simeng Wang, a entrada no mercado fluminense é estratégica por reunir grande volume de pedidos e diferentes perfis de consumo. "O novo modelo foi pensado para gerar valor em toda a cadeia — reduzindo custos para os restaurantes, ampliando a renda dos entregadores e tornando o delivery mais acessível aos consumidores", afirmou.

Durante a coletiva de lançamento, a empresa também revelou que já conta com 17 mil restaurantes cadastrados e 50 mil novos motociclistas na base de entregadores.



A plataforma inicia a operação oferecendo comida pelo preço do cardápio, sem taxas adicionais aos estabelecimentos, além de entrega grátis em pedidos selecionados e cupons promocionais para novos usuários.



Mudança de comportamento no consumo



Uma pesquisa encomendada pela 99 ao Instituto Locomotiva mostrou que três em cada quatro consumidores do Rio já deixaram de pedir comida por causa do preço. Segundo o levantamento, 73% dos entrevistados consideram o custo alto, 53% priorizam o valor do prato ao escolher o restaurante, e 98% veem como positiva a entrada de uma nova opção de delivery sem cobrança de taxas para os estabelecimentos.



Testes e lançamento oficial



