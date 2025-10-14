Sonda de perfuração custa R$ 4,2 milhões por dia e é uma das poucas disponíveis no mundoFernando Frazão/Agência Brasil
Petrobras aguarda solução para licenciamento na Foz do Amazonas
Segundo Chambriard, a sonda para perfuração está contratada até dia 21
Haddad: nada é mais 'pernicioso' que tratar fim de renúncia fiscal como aumento de tributo
Ministro da Fazenda afirmou que o projeto de isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil corrige uma injustiça
FMI melhora projeção para o PIB do Brasil em 2025
Fundo indica que a inflação no País deve chegar a 5,2% neste ano
IBGE: área a ser colhida de 81,4 milhões de hectares em 2025 é 3,0% maior ante 2024
País deve ter neste ano um volume recorde de soja, milho, algodão e sorgo
Volume de serviços sobe 0,1% em agosto ante julho, revela IBGE
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve alta de 2,5%
Rede de lojas abre 78 vagas temporárias para o fim de ano no Rio
Oportunidades são para os períodos de Black Friday e Natal, com início previsto para novembro e dezembro
