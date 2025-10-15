Lojistas reforçam os estoques para as vendas de fim de ano - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 15/10/2025 12:48

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) feita entre os dias 22 de setembro e 2 de outubro, com 725 empresários da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, revela que 61,4% dos entrevistados fizeram ou farão encomendas para o Natal de 2025, percentual superior aos 57,8% registrados em 2024.

De acordo com a pesquisa, novembro continua sendo o principal mês de compras, indicado por 41,4% dos empresários. Em seguida aparecem outubro, com 34,5%, e setembro, com 23,3%, mostrando que boa parte do comércio já inicia o planejamento do fim de ano no terceiro trimestre.

A sondagem aponta ainda que 78,4% dos entrevistados mantiveram o mesmo período de compras de 2024, enquanto 14,5% anteciparam as encomendas. Para 50,6%, o volume de pedidos será igual aos feitos para o Natal do ano passado, e 22,9% afirmaram que as compras aumentaram.

O levantamento revela ainda que 66,4% dos empresários afirmaram que seus estoques estão em linha com o planejado. Já 20,7% disseram que os estoques estão abaixo do idealizado e 12,9%, acima. A pesquisa também mostrou que 86,4% dos entrevistados não enfrentam dificuldades de reabastecimento.