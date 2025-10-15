Governo se esforça para reduzir o déficit primário nas contas públicasReprodução / Seresa Experian
Previsão de déficit primário de 2025 cai de R$ 69,990 bi para R$ 67,568 bi no Prisma Fiscal
Governo vem negociando com o Congresso maneiras de obter a arrecadação necessária para fechar o orçamento do ano que vem
FMI vê cenário fiscal no Brasil menos grave
De acordo com as projeções do Fundo, peso da dívida pública no PIB deve alcançar 91,4% este ano
Vendas do varejo sobem 0,2% em agosto ante julho, aponta IBGE
Dados foram divulgados nesta quarta-feira
Estudo mostra que 57,3% dos trabalhadores creem estar difícil ou muito difícil conseguir trabalho
Sondagem da FGV também revela que um número significativo de pessoas acredita na estabilidade econômica
Pesquisa mostra que 61,4% dos empresários do comércio de bens do Rio farão encomendas para o Natal
Maioria das compras deve ser concentrada em novembro, segundo sondagem do IFec RJ na Região Metropolitana
Governo autoriza contratação de 6,7 mil novos professores e técnicos em universidades federais
Em julho, o MEC e o MGI já tinham aprovado a criação de 4.500 cargos para instituições de ensino superior
