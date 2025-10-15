Exportações no período somaram US$ 224,385 bilhõesDivulgação/Porto de Santos
Fluxo cambial total em 2025 até 10 de outubro é negativo em US$ 16,841 bi, revela BC
No comércio exterior, o saldo do mês está positivo em US$ 3,279 bilhões
No último Copom, houve conclusão que Selic de 15% deve promover convergência, diz diretor do BC
Banco Central adota comunicação cuidadosa para evitar volatilidade no mercado
Petrobras tem a primeira refinaria do País certificada para produção de SAF
Combustível será obrigatório em voos internacionais a partir de 2027
Diesel comum sobe 0,32% e tipo S-10 fica estável na 1ª quinzena de outubro, aponta IPTL
Alagoas registrou a maior queda nos preços
iFood e Uber oferecem até R$ 500 a entregadores em meio ao crescimento da concorrência
A intenção é otimizar o horário de pico de cada plataforma
Previsão de déficit primário de 2025 cai de R$ 69,990 bi para R$ 67,568 bi no Prisma Fiscal
Governo vem negociando com o Congresso maneiras de obter a arrecadação necessária para fechar o orçamento do ano que vem
