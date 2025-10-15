Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve decidir se haverá audiência pública sobre os efeitos da PECAFP
Governo sugere que STF realize audiência pública para discutir PEC dos Precatórios
AGU defende mais discussões sobre o teto escalonado e o fim do prazo para a quitação de dívidas
Nubank fica em 4º lugar em lista da Fortune de empresas que mais crescem no mundo
Ranking leva em conta empresas de capital aberto com o maior crescimento anual em um período de três anos
CVM aplica multa de R$ 26 milhões em caso de fraude no mercado
Dono da Vix Trade e agente autônomo de investimentos deverão pagar R$ 19,5 milhões e R$ 6,5 milhões, respectivamente
Com os subsídios, tarifas de energia vão continuar crescendo muito, diz diretor da Aneel
Sandoval Feitosa participou de audiência pública no Congresso
Fluxo cambial total em 2025 até 10 de outubro é negativo em US$ 16,841 bi, revela BC
No comércio exterior, o saldo do mês está positivo em US$ 3,279 bilhões
No último Copom, houve conclusão que Selic de 15% deve promover convergência, diz diretor do BC
Banco Central adota comunicação cuidadosa para evitar volatilidade no mercado
