Sandoval Feitosa alertou para os efeitos dos subsídios nas tarifas de energiaJefferson Rudy/Agência Senado
Com os subsídios, tarifas de energia vão continuar crescendo muito, diz diretor da Aneel
Sandoval Feitosa participou de audiência pública no Congresso
Fluxo cambial total em 2025 até 10 de outubro é negativo em US$ 16,841 bi, revela BC
No comércio exterior, o saldo do mês está positivo em US$ 3,279 bilhões
No último Copom, houve conclusão que Selic de 15% deve promover convergência, diz diretor do BC
Banco Central adota comunicação cuidadosa para evitar volatilidade no mercado
Petrobras tem a primeira refinaria do País certificada para produção de SAF
Combustível será obrigatório em voos internacionais a partir de 2027
Diesel comum sobe 0,32% e tipo S-10 fica estável na 1ª quinzena de outubro, aponta IPTL
Alagoas registrou a maior queda nos preços
iFood e Uber oferecem até R$ 500 a entregadores em meio ao crescimento da concorrência
A intenção é otimizar o horário de pico de cada plataforma
