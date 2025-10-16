Comércio aposta na Black Friday para aumentar as vendasReprodução
Lojas físicas estimam crescimento nas vendas de até 5% com a Black Friday
Pesquisa aponta o cartão de crédito como a forma preferida de pagamento
Feira na Zona Oeste oferece mais de três mil vagas de empregos
Evento contará com a participação de 30 empresas
TCU suspende exigência de governo buscar centro da meta fiscal em 2025
Benjamin Zymler acolhe recurso da AGU e afasta bloqueio de R$ 31 bi
Governo sugere que STF realize audiência pública para discutir PEC dos Precatórios
AGU defende mais discussões sobre o teto escalonado e o fim do prazo para a quitação de dívidas
Nubank fica em 4º lugar em lista da Fortune de empresas que mais crescem no mundo
Ranking leva em conta empresas de capital aberto com o maior crescimento anual em um período de três anos
CVM aplica multa de R$ 26 milhões em caso de fraude no mercado
Dono da Vix Trade e agente autônomo de investimentos deverão pagar R$ 19,5 milhões e R$ 6,5 milhões, respectivamente
