Comércio aposta na Black Friday para aumentar as vendas - Reprodução

Publicado 16/10/2025 09:32

Pesquisa realizada pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) que ouviu 250 lojistas mostra que 90% dos entrevistados esperam aumento das vendas entre 3% a 5% na Black Friday em relação ao ano passado.

A sondagem identificou que a estimativa dos comerciantes se baseia nas ações para estimular as compras presenciais para sensibilizar clientes. Descontos e a possibilidade de conferir o produto no ato da compra — ao contrário do que acontece no e-commerce — são as grandes vantagens do comércio de rua.

Em relação a 2024, mais de 88% dos comerciantes entrevistados acreditam que o período de promoções possa alavancar vendas com oferecimento de descontos que poderão oscilar entre 20% e 50%, dependendo do nível de estoques, da programação e preparação para a Black Friday e Natal. No ano passado, a previsão dos comerciantes de que com a Black Friday as vendas poderiam crescer até 10% não se confirmou e o índice ficou na dos 7%, dependendo do segmento.

Os pesquisados estimam também o preço médio de compra ficará na faixa entre R$ 150 e R$ 350. Os clientes deverão utilizar o cartão de crédito (55%) como principal meio de pagamento, sendo boa parte do consumo feito de forma parcelada (66%), seguida do cartão de débito (45%). As demais alternativas de compra poderão ser Pix, dinheiro e crediário.

Para Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, “o resultado das vendas de alguns produtos ou segmentos do varejo durante a Black Friday pode interferir no faturamento do Natal, por conta da antecipação do consumo de dezembro e porque os preços podem ser bastante convidativos”. "As promoções da Black Friday podem também servir como amostra, uma prévia para o consumo de dezembro, dependendo do segmento", conclui Aldo.