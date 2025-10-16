Pesquisa mostra que brasileiro consome em média cerca de 30 quilos de pão por ano - Divulgação

Pesquisa mostra que brasileiro consome em média cerca de 30 quilos de pão por anoDivulgação

Publicado 16/10/2025 10:32

Em celebração ao Dia Mundial do Pão, comemorado nesta quinta-feira, 16, uma pesquisa inédita da Euromonitor International revela a impressionante dimensão do setor de panificação no Brasil. O mercado total de produtos de panificação (incluindo pães, bolos e doces) movimentou R$ 178,1 bilhões em 2024 , com um volume de produção que alcançou 7,6 milhões de toneladas.



O levantamento aponta que o Brasil é o maior mercado de padarias independentes do mundo em número de estabelecimentos, com 70.235 lojas em 2024 — superando mercados consolidados como Alemanha e Estados Unidos. Mas ocupa apenas o terceiro lugar em faturamento, totalizando R$ 27,4 bilhões (US$ 5,12 bilhões). Elas são um pilar fundamental deste mercado, com um faturamento próprio de R$ 27,4 bilhões em 2024.

A pesquisa também detalha os hábitos de consumo e mostra que, apesar da busca por novas dietas, o pão continua sendo um protagonista. Segundo a análise, o consumo per capita de pão não industrializado (artesanal, de padaria) no Brasil foi de 29,3 quilos em 2024. Além disso, o estudo estima que cada brasileiro, a partir dos 18 anos, visita a padaria, em média, 14 vezes ao ano.







